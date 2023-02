Von: Björn Jahner | 14.02.23

BANGKOK: Cobra Gold 2023 wird Ende dieses Monats wieder in voller Stärke in Thailand stattfinden, wenn 30 Nationen, darunter 6.000 US-Soldaten, an der jährlichen multinationalen Militärübung teilnehmen werden, wie Thailand und die Vereinigten Staaten am Dienstag (14. Februar 2023) bekanntgaben.

Wie auf der Pressekonferenz im Hauptquartier der Königlich Thailändischen Streitkräfte in Bangkok bekanntgegeben wurde, wird die diesjährige Militärübung zum ersten Mal auch ein Training für Weltraumkatastrophen beinhalten.

Auf der Pressekonferenz, die vom gemeinsamen Stabschef General Thitichai Thienthong und dem US-Botschafter Robert F. Godec abgehalten wurde, wurde bekannt gegeben, dass die 30 teilnehmenden Nationen in die folgenden Gruppen aufgeteilt werden:

7 nehmen an den Hauptkriegsübungen teil: Thailand, die USA, Singapur, Japan, Indonesien, Südkorea und Malaysia.

3 nehmen an Übungen zur humanitären Hilfe teil: China, Indien und Australien.

10 Nationen werden als Beobachter teilnehmen: Kambodscha, Laos, Brasilien, Pakistan, Vietnam, Deutschland, Schweden, Griechenland, Kuwait und Sri Lanka.

Insgesamt werden 7.394 Militärangehörige an der 42. Cobra Gold teilnehmen.

US-Botschafter Godec dankte Thailand für die Ausrichtung von Cobra Gold 2023 und begrüßte alle 30 teilnehmenden Nationen. Er wies darauf hin, dass 2023 nicht nur das 42. Cobra Gold, sondern auch das 190-jährige Jubiläum der diplomatischen Beziehungen zwischen den USA und Thailand gefeiert wird.

„Diese Partnerschaft hat das Leben sowohl der Thailänder als auch der Amerikaner verbessert und wird unseren Ländern auch weiterhin zu mehr Wohlstand und Sicherheit verhelfen“, sagte Godec.

Die Sicherheitspartnerschaft und die Feldübungen würden „das Leben unserer Landwirte, Studenten und Ladenbesitzer“ in Thailand verbessern, fügte er hinzu.

Godec spielte auf die Spannungen im umstrittenen Südchinesischen Meer und die Cyberkriminalität/ Kriegsführung an, als er erklärte, warum die Kriegsübungen so wichtig seien.

„Auf die indo-pazifische Region entfallen rund 60 Prozent der Weltwirtschaft und zwei Drittel des gesamten Wirtschaftswachstums der letzten fünf Jahre. Mindestens ein Drittel des weltweiten Seehandels läuft über den indo-pazifischen Raum. Unsere gemeinsame Sicherheitspartnerschaft gewährleistet, dass die von thailändischen und amerikanischen Unternehmern exportierten Waren weiterhin ungehindert fließen können, wodurch unser gemeinsamer Wohlstand gefördert wird. In Thailand werden inzwischen schätzungsweise 35 Prozent der lokalen Finanzzahlungen digital abgewickelt. Wir arbeiten zusammen, um sicherzustellen, dass unsere kritische digitale Infrastruktur sicher ist“, erklärte er.

„Das Besondere an Cobra Gold ist, dass es ein Beispiel für unsere Freundschaft ist – eine echte Freundschaft –, die wir in den letzten 200 Jahren gemeinsam gewebt haben. Tausende von thailändischen und US-amerikanischen Militärangehörigen haben durch Cobra Gold und andere militärische Begegnungen dauerhafte Freundschaften geschlossen. Unser Vertrag über Freundschaft und Handel von 1833 begann als bilaterales Handelsabkommen und entwickelte sich zu der Partnerschaft, die wir heute feiern. In ähnlicher Weise hat sich Cobra Gold von einer kleinen bilateralen Marineübung zu einer der bedeutendsten multinationalen Sicherheitsübungen der Welt entwickelt“, fügte der Botschafter hinzu.

Auf der gleichen Pressekonferenz dankte Oberst Kurt Leffler, hoher US-Verteidigungsbeamter und Verteidigungsattaché in Thailand, der thailändischen Regierung und dem thailändischen Volk für die gemeinsame Ausrichtung der Kriegsübungen. Leffler ist auch Chef der Joint US Military Advisory Group - Thailand, auch bekannt als JUSMAGTHAI, die im September ihr 70-jähriges Bestehen feiert.

Er sagte, dass dieses Jahr die größte US-Beteiligung an Cobra Gold seit einem Jahrzehnt sein wird.

„Was den Umfang betrifft, sind wir sicherlich zu einem ‚Cobra Gold der Vergangenheit‘ zurückgekehrt“, fügte er hinzu. „Die Cobra-Gold-Übung bietet den teilnehmenden Ländern die Möglichkeit, gemeinsam zu üben, zu proben und zu experimentieren und dabei eine Vielzahl von Herausforderungen zu meistern. Diese Wiederholungen bauen Jahr für Jahr ein gemeinsames Verständnis und ein Muskelgedächtnis auf, das notwendig ist, um auf Katastrophen in der realen Welt gemeinsam zu reagieren, Zeit bei unserer gemeinsamen Reaktion zu sparen und damit Leben zu retten. Unsere effektive Reaktion auf regionale Katastrophen in den letzten Jahrzehnten – von Überschwemmungen und Stürmen bis hin zu Erdbeben und Höhlenrettungen – ist das direkte Ergebnis von Millionen von Personalstunden, die in Cobra Gold trainiert wurden.“

Thitichai teilte auf der Pressekonferenz mit, dass Cobra Gold nach Covid-19 wieder voll einsatzfähig sein wird, aber während der Ausbildung vom 27. Februar bis zum 10. März weiterhin die Maßnahmen des Gesundheitsministeriums einhalten wird.

Er sagte, dass das diesjährige Training Folgendes umfasst:

Gefechtsstand-Übung. Ausbildung in der Führung großer Streitkräfte zur Bewältigung von Bedrohungen im Land-, See-, Luft-, Cyber- und Weltraumbereich.

Schulung zur Cyber-Kriegsführung. Die Teilnehmer lernen Strategien zur Abwehr von Cyberangriffen, zur Erkennung von Cyberbedrohungen und zur Umsetzung von Standard-Cybersicherheit.

Training für Weltraumoperationen. Die Teilnehmer lernen, wie sie die Auswirkungen von Weltraumphänomenen bekämpfen können, die militärische Operationen beeinträchtigen, z. B. Sonnenstürme oder geomagnetische Stürme, die die Kommunikation und Satellitensignale stören.

Thailändische, japanische und US-amerikanische militärische und zivile Raumfahrtbehörden werden Daten und Methoden für die Schulung bereitstellen.

Ausbildung im Bereich der humanitären zivilen Hilfe (HCA). Die HCA-Teilnehmer werden in sechs Ausbildungsgebieten Mehrzweckgebäude für Schulen errichten.

Übung für humanitäre Hilfe und Katastrophenhilfe (HADR-X). Die Übungen umfassen die HADR-Tabletop-Übung und die HADR-Demo-Übung.

In der Tabletop-Übung werden die Teilnehmer im Umgang mit Naturkatastrophen geschult, indem sie regionale und internationale Reaktionsnetze nutzen.

Bei der HADR-Demo wird demonstriert, wie man nach Opfern sucht und sie rettet, wie man dringende medizinische Hilfe leistet und Opfer evakuiert, wie man mit auslaufenden Chemikalien umgeht und wie man Brände bekämpft.

Feldübung (Field Training Exercise, FTX). Die FTX wird kombinierte Übungen von Armee, Marine und Luftwaffe umfassen. Gemeinsame Operationen zum gewaltsamen Eindringen werden Landungsübungen, Fallschirmsprünge, die Evakuierung von Zivilisten aus Kriegsgebieten und Schießübungen umfassen.

Leffler sagte, dass sich die Übungen nicht nur auf aktuelle Probleme konzentrieren werden, sondern auch auf solche, die in der Zukunft liegen.