07.03.23

LOPBURI: Thailands berühmter Boxer Sombat Banchamek, besser bekannt als Buakaw, gab am Sonntag (5. März 2023) US-Soldaten in Lopburi im Rahmen der gemeinsamen Militärübung Cobra Gold Muay-Thai-Unterricht Der Muay Thai-Unterricht ist Teil der 42. jährlichen Cobra Gold, einer internationalen Militärübung, an der Soldaten aus 30 Ländern teilnehmen.

„Für mich selbst bin ich ein Botschafter des Muay Thai, unserer nationalen Kunst. Ich glaube, das hilft uns sehr. Jeder US-Soldat, der beim Cobra-Gold-Training teilnimmt, will sich auch über unsere Kultur in Bezug auf Muay Thai, unsere nationale Kunst, austauschen“, sagte Buakaw der Presse.

Am Ende der Veranstaltung testete Buakaw die Kräfte der US-amerikanischen und thailändischen Soldaten. Adam Castle, ein US-Soldat, sagte gegenüber der Presse: „Das sind Fähigkeiten, die für unsere Arbeit sehr nützlich sind.“

„Es war wirklich großartig, einige Fähigkeiten zu erlernen, die wir mit nach Hause nehmen und in Zukunft nutzen können“, fügte er hinzu.

Die gemeinsamen Militärübungen, an denen in diesem Jahr insgesamt 7.394 Soldaten aus 30 Ländern teilnehmen, begannen am Dienstag (28. Februar) und dauern bis zum 10. März an.