Von: Björn Jahner | 28.02.23

RAYONG: Mehr als 7.000 Militärangehörige aus 30 Nationen nehmen an den jährlichen Militärübungen Cobra Gold 2023 teil, die von Thailand und den Vereinigten Staaten gemeinsam geleitet werden und am Dienstag begonnen haben.

Die Eröffnungszeremonie der Übungen, die bis zum 10. März 2023 andauern, wurde gemeinsam vom thailändischen Chef der Streitkräfte, General Chalermpol Srisawat, dem US-Botschafter Robert F. Godec und dem Chef des Indo-Pazifik-Kommandos der USA, Admiral John C. Aquilino, geleitet.

Bei den diesjährigen Übungen wird zum ersten Mal auch die Bewältigung von Weltraumkatastrophen geübt.

Die sieben Nationen, die an den Hauptkriegsübungen teilnehmen, sind: Thailand, die Vereinigten Staaten, Singapur, Japan, Indonesien, Südkorea und Malaysia.

China, Indien und Australien nehmen an humanitären Hilfsübungen teil, während die 10 Beobachterstaaten Kambodscha, Laos, Brasilien, Pakistan, Vietnam, Deutschland, Schweden, Griechenland, Kuwait und Sri Lanka sind.

Cobra Gold ist die größte gemeinsame Militärübung in Südostasien, die jedes Jahr von den thailändischen Streitkräften und dem US Indo-Pacific Command in Thailand abgehalten wird. Die Ziele des Programms sind die Förderung der militärischen Beziehungen zwischen den teilnehmenden Nationen und die Steigerung der Effizienz bei der Reaktion auf Bedrohungen in allen Bereichen, einschließlich Land, See, Luft, Cyber und Weltraum.