Written by: Björn Jahner | 31/12/2020

PATTAYA: Die Classic Car Friends Pattaya und die Human Help Network Foundation Thailand (HHNFT) laden am Samstag, 20. Februar von 17.00 bis 23.00 Uhr zu der Wohltätigkeitsveranstaltung „Classic Cars Charity & Classic Songs“ zugunsten des HHNFT-Waisenhausprojekts ins Thai Garden Resort an der North Pattaya Road ein.

Im Eintrittspreis von 950 B. ist ein internationales Buffet (Beginn 18.30 Uhr) inklusive. Gäste, die mit einem Classic Car anreisen, bezahlen nur 500 B.! Bernie’s Revival Band wird die Besucher mit den besten Hits der 60er und 70er musikalisch unterhalten und für eine volle Tanzfläche sorgen. Ticketreservierung telefonisch unter der Rufnummer 092-753.9309 oder per E-Mail. Mehr hier!