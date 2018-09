Von: Redaktion DER FARANG | 29.09.18

INNSBRUCK (dpa) - Auch die deutschen Frauen waren im WM-Straßenrennen von Innsbruck chancenlos. Überlegene Weltmeisterin wurde die Niederländerin van der Breggen.

Die Straßen-WM in Innsbruck und der Bund Deutscher Radfahrer (BDR) - das passt nicht zusammen. Auch das Frauen-Team fuhr an den Medaillenrängen deutlich vorbei. Beste BDR-Fahrerin im WM-Straßenrennen in Innsbruck über 156,2 Kilometer war Clara Koppenburg aus Konstanz. Die 23-Jährige, die zusammen mit der deutschen Meisterin Liane Lippert im ersten größeren Feld hinter verschiedenen Ausreißerinnen fuhr, belegte Rang 18 (+7:17). «Auf diesem schwierigen Kurs hatten wir keine anderen Erwartungen», lautete der lakonische Kommentar des Bundestrainers André Korff.

Oranje war am Samstag die bestimmende Farbe. Der Titel ging an die Zeitfahr-Vize-Weltmeisterin Anna van den Breggen, die sich souverän durchsetzte. Die Olympiasiegerin aus den Niederlanden, die 30 Kilometer vor dem Ziel attackiert hatte, erreichte das Ziel vor der Hofburg in Innsbruck als Solistin.

Silber holte sich mit 3:42 Minuten Rückstand die Australierin Amanda Spratt, Bronze ging an die Italienerin Tatiana Guderzo (+ 5:26). Die Topfavoritin, die Einzelfahr-Weltmeisterin Annemiek van der Breggen (Niederlande), stürzte früh und büßte ihre Chancen ein.

Die mehrfache Weltmeisterin Trixi Worrack, die zum WM-Auftakt Gold im Teamzeitfahren mit ihrer Mannschaft Canyon-Sram geholt hatte, stieg einen Tag nach ihrem 37. Geburtstag aus. Bisher steht für den Verband als WM-Bilanz lediglich die Silbermedaille des Juniors Marius Mayrhofer im Straßenrennen zu Buche. Die Niederlande holte am Samstag das dritte Gold in Innsbruck und stellt seit 2012 zum vierten Mal die Weltmeisterin.