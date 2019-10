City-Straßen wegen Bauarbeiten gesperrt

Von: Redaktion DER FARANG | 30.10.19

PATTAYA: Motorisierte müssen bis einschließlich Freitag, 1. November, mit der Sperrung mehrerer Hauptstraßen oder mit erheblichen Verkehrsbehinderungen rechnen.

Die Provincial Electricity Authority (PEA) verlegt in dieser Zeit neue Versorgungsleitungen. Davon betroffen sind sechs Standorte: Sukhumvit Road vor McDonalds, Pattaya Central Road an der Kreuzung Big C Extra, weiter die Pattaya 3rd Road am Pattaya Hospital und am Hafen Bali Hai. Die Bauarbeiten erfolgen rund um die Uhr, werden aber am Freitag, 1. November, um 17 Uhr eingestellt, damit der Wochenendverkehr nicht weiter behindert wird. Die Stadtverwaltung appelliert an Auto- und Motorradfahrer, die genannten Straßenabschnitte zu meiden bzw. weitläufig zu umfahren.