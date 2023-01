Von: Björn Jahner | 06.01.23

BANGKOK: Das thailändische Nachrichtenportal „Siam Rath“ berichtete über einen bizarren Vorfall, bei dem der Whistleblower und ehemalige Abgeordnete Chuwit Kamolwisit einen Mann vor dem Sprung von der Autobahn im Norden Bangkoks rettete.

In seiner Haut möchte wohl niemand stecken: Der ehemalige Massage-Parlour-Tycoon Chuwit Kamolwisit tritt seit einigen Monaten als Whistleblower in Erscheinung und hat sich seitdem mit allen erdenklichen thailändischen Sicherheitsbehörden wie der Polizei und der Immigration sowie auch mit der chinesischen Mafia angelegt. Jetzt geriet er erneut in die Schlagzeilen – diesmal als Lebensretter.

Die Polizei von Thung Song Hong war alarmiert worden und begab sich am Donnerstag (5. Januar 2023) zusammen mit den Rettungsdiensten zu der Autobahnbrücke am IT-Square. Ein 60-jähriger Einheimischer, der nur mit Jeans bekleidet war und viele Amulette um den Hals trug, drohte, in den Tod zu springen.

Er rief nach der Presse.

Dann verkündete er, dass Chuwit der richtige Mann sei, wenn es darum gehe, Dinge durchzusetzen.

Er sei unzufrieden mit den Ermittlungen gegen die mutmaßliche Chinesen-Mafia, ein Skandal, den Chuwit ins Rollen gebracht hatte.

„Wenn ich die Gelegenheit bekomme, möchte ich Chuwit im Namen des thailändischen Volkes danken“, verkündete er, während er auf dem Brückengeländer wippte.

Nachdem er an seiner letzten Zigarette gezogen hatte, sah es so aus, als wolle er springen.

Die Reporter versuchten daraufhin einen neuen Rettungsversuch – bzw. Plan B. Chuwit wurde kontaktiert und auf Lautsprecher gestellt. Es wurde vereinbart, dass Pornchai Chuwit im The Davis Hotel in der Sukhumvit Soi 24 besuchen könnte, wenn er auf seinen Sprung in den Tod verzichtet.

Nachdem dies vereinbart worden war, brachte die Presse Pornchai zum The Davis, wo sich das potenzielle Selbstmordopfer zu Chuwits Füßen niederwarf.

Er überhäufte ihn mit Lob für seine Tapferkeit, mit der er sich gegen Korruption und einflussreiche Leute im Land zur Wehr setzte.

Chuwit umarmte den Mann herzlich.

Er machte keinen Hehl aus seiner Dummheit, mit der er die Zeit aller vergeudet hatte, als er sich das Leben nehmen wollte. Er erinnerte ihn daran, dass es andere Wege gab, den guten Kampf zu kämpfen.

Er solle sich darum kümmern.

Es wurde laut „Siam Rath“ vereinbart, dass Chuwit bei der Beschaffung von Spenden für mehrere Särge, die Pornchai hergestellt hatte, helfen würde.

Die beiden trennten sich, als Pornchai in Begleitung der Polizei von Thung Song Hong den Heimweg antrat.

Die Beamten hingegen stellten sich die Frage, was nun mit den drei Stunden vergeudete Polizeizeit geschehen sollte.