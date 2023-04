Von: Björn Jahner | 06.04.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Whistleblower Chuvit Kamolvisit behauptet nun, dass eine problematische Bargeldspende in Höhe von 6 Millionen Baht ein Geschenk eines Freundes aus dem Massagesalon-Geschäft war und nicht von einem Mitarbeiter eines angeblich korrupten Polizeibeamten stammte, so die Ermittler.

Chuvit gab diese neue Erklärung in Gesprächen mit Beamten der Abteilung für Verbrechensbekämpfung (CSD) in dieser Woche ab, sagte Pol Col Anek Taosuparb, der stellvertretende Leiter der CSD, am Mittwoch (5. April 2023) Die CSD hat auch einen Beamten der thailändischen Behörde Por und einen Kasinobesitzer mit dem Decknamen „Sak Rama III“ zu weiteren Befragungen eingeladen.

Laut Atchariya Reuangrattanapong, einem Anwalt, der sich für die Rechte von Verbrechensopfern einsetzt, waren dies die Männer, die eine Papiertüte mit dem Bargeld in das zum Chuvit gehörende Davis Hotel in der Sukhumvit Soi 24 brachten.

Polizeioberst Anek sagte, dass die CSD-Beamten noch keine weiteren Details über ihre Ermittlungen bekanntgeben können.

Polizeigeneral Montri Thetkhan, der Kommandeur des CSD, sagte, dass die Ermittler auch mit dem Neffen von Chuvit, Pao, sprechen wollen. Sowohl Chuvit als auch die Anwältin der Aktivisten, Sittra Biabangkerd, behaupten, dass Pao mehr über den suspendierten Offizier und mutmaßlichen Online-Glücksspiel-König „Inspektor Sua“ weiß. Pao ist ins Ausland geflohen, sagte Polizeigeneral Montri.

Chuvit sagte zuvor, dass er die 6 Millionen Baht von einem Partner von Inspektor Sua angenommen hat und dass das Geld ein Versuch war, ihn dazu zu bringen, den Fall des Online-Glücksspiels nicht weiter zu verfolgen. Er sagte, er habe dem Spender gesagt, dass er nicht die Absicht habe, von seinem Vorhaben abzulassen, und spendete später das gesamte Geld an das Siriraj Hospital und das Krankenhaus der Thammasat University.

Die beiden öffentlichen Krankenhäuser beschlossen jedoch, die Spenden an Chuvit zurückzugeben, nachdem Sittra behauptet hatte, dass das Geld aus einer zwielichtigen Quelle stamme. Chuvit übergab daraufhin am 31. März 2023 die problematischen Spenden an die CSD.

In diesem Zusammenhang verklagt der Kommandeur der Ermittlungsabteilung des Metropolitan Police Bureau, Polizeigeneral Theeradej Thamsuthee, Atchariya wegen Verleumdung.

Generalmajor Theeradej reichte seine Klage am Mittwoch beim Strafgerichtshof ein und reagierte damit auf die Behauptung von Atchariya, dass die Antikorruptionsabteilung (ACD) der Polizei mit Drogen in Verbindung stehe. Das Gericht hat für den 19. Juni einen ersten Anhörungstermin angesetzt.