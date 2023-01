BANGKOK: Der ehemalige Massagesalon-Tycoon und Politiker Chuwit Kamolvisit hat einen Videoclip veröffentlicht, der angeblich den Drogenhandel im Bangkoker Nachtclub Jinling beweise, der im Mittelpunkt einer Polizeirazzia gegen chinesische Triaden in Thailand steht.

Bei einer Razzia in dem Nachtclub im Bangkoker Stadtteil Yannawa im Oktober 2022 wurden 104 Gäste, darunter 99 Chinesen, positiv auf Drogen getestet. Die Polizei beschlagnahmte auch Designerdrogen und etwa 30 Luxusfahrzeuge.

Im darauffolgenden Monat übergab Khun Chuwit der Polizei Informationen über angebliche chinesische Triaden, die in Thailand operieren und den Jinling-Nachtclub als Basis nutzen.

Der Hinweis führte zur Erlassung eines Haftbefehls gegen den mutmaßlichen Triadenboss Chaiyanat „Tuhao“ Kornchayanant.

In einem Facebook-Beitrag vom Dienstag (3. Januar 2023) behauptete Khun Chuwit, dass das Video zeigen würde, wie das Personal des Clubs Drogen von einem Holztablett nimmt und sie an Kunden verkauft, nachdem es gewarnt worden sei, dass die Polizei auf dem Weg sei.

Nach seiner Aussage soll das Video gegen 23.00 Uhr am 26. Oktober aufgenommen worden sein, kurz vor der Razzia. Er sagte, die Polizei habe das sichtbar mit Drogen verunreinigte Tablett nicht als Beweismittel beschlagnahmt, weshalb er die Transparenz der Ermittlungen in Frage stellt.

Khun Chuwit behauptete auch, dass ein ähnliches Tablett in dem Toyota Alphard gefunden wurde, der Chaiyanat gehörte und den die Polizei später am 27. Dezember 2022 beschlagnahmte, was seiner Aussage nach beweise, dass Tuhao mit dem Jinling-Nachtclub in Verbindung stehe.

Der Whistleblower hatte zuvor Videoaufnahmen veröffentlicht, die seiner Meinung nach am 25. Oktober 2022, einen Tag vor der Razzia, in dem Nachtclub aufgenommen wurden. Auf dem Video ist zu sehen, wie Mitarbeiter vor den Karaoke-Räumen Partydrogen an Gäste verkaufen.

„Der Jinling-Pub ist ein riesiger Vergnügungskomplex in Bangkok mit einem Kasino, VIP- und Karaoke-Räumen für Drogenkonsum und Prostitution“, sagte Khun Chuwit und fügte hinzu, dass er weitere Clips veröffentlichen werde, um zu verhindern, dass Beweise bei den polizeilichen Ermittlungen „auf mysteriöse Weise verloren gehen“.