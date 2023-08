Chuvit Kamolvisit. Foto: The Nation

BANGKOK: Der politische Aktivist Chuvit Kamolvisit hat bestätigt, dass er an Leberkrebs im dritten Stadium erkrankt ist. Er kündigte an, dass er den Rest seines Lebens damit verbringen werde, die Gesellschaft über Themen aufzuklären, vor denen andere Angst haben, sie zu kommentieren oder ans Licht zu bringen.

Der ehemalige Massagesalon-Tycoon gab diese Enthüllung kurz vor einer Pressekonferenz am Donnerstag (3. August 2023) bekannt, auf der es um die Führung des Immobilienunternehmens Sansiri unter dem ehemaligen Geschäftsführer Srettha Thavisin ging, der jetzt Premierministerkandidat der Pheu-Thai-Partei ist.

Chuvit offenbarte seinen Gesundheitszustand in einer Sendung, die der bekannte Nachrichtensprecher Sorrayuth Suthassanachinda über seine Youtube- und Facebook-Kanäle moderierte.

„Ich habe wahrscheinlich nicht mehr viel Zeit zu leben, weil ich Leberkrebs im Stadium 3 habe, der sich schon fast zum Stadium 4 entwickelt hat, was das Endstadium ist“, teilte er mit.

Das bedeutet, dass sich der Krebs auf andere Organe oder Körperteile ausbreitet, sagte er und fügte hinzu, dass er sich einer Chemotherapie unterzieht.

Chuvit wies darauf hin, dass ihn viele Leute gefragt hätten, ob es nicht besser wäre, wenn er sich eine Auszeit nehmen würde, um sich auf seine Gesundheit zu konzentrieren. Er sagte jedoch, dass er mit seiner Entscheidung zufrieden sei.

„Ich genieße, was ich tue“, sagte er. „Ich mache es mit Leidenschaft. Es ist mir ein Vergnügen, den Menschen zu sagen, was ich gelernt habe, und die Wahrheit zu enthüllen – die Wahrheit, die manche Leute nicht auszusprechen wagen. Die Wahrheit, die die Menschen nicht kennen. Wenn ich rede, löse ich meine Anspannung. Ich fühle mich frei.“

„Der Kreislauf des Lebens ist so. Nachdem wir geboren sind, werden wir krank und sterben. Bevor meine Zeit endet, möchte ich etwas hinterlassen“, so Chuvit.

Der ehemalige Politiker machte sich im vergangenen November einen Namen als Whistleblower, als er Beweise gegen zwielichtige chinesische Unternehmen aufdeckte, darunter ein Verbrechersyndikat, das mit Chaiyanat „Tuhao“ Kornchayanant in Verbindung steht, von chinesischen Banden betriebene Nachtclubs, die chinesische Kunden mit Drogen versorgten, sowie Online-Glücksspielseiten und Spielhöllen in der Hauptstadt.

Sein jüngster Kreuzzug betrifft die Qualifikationen von Srettha, der laut Chuvit 12 Grundbesitzern geholfen haben soll, 521 Millionen Baht an Steuern für Sansiris Kauf eines 400 Quadratwah großen Grundstücks in der Sarasin Road in Bangkok zu hinterziehen.

Sansiri hat die Anschuldigung zurückgewiesen. In einer Erklärung erklärte das Unternehmen, dass die Verkäufer für die Steuern und die Eigentumsübertragungsgebühren für den Grundstücksverkauf verantwortlich seien, während das Unternehmen nur verpflichtet sei, die Zahlungen zu den vereinbarten Preisen zu leisten und die Eigentumsübertragung des Grundstücks zu veranlassen.