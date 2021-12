Chronologie der Innenpolitik im Jahr 2021

BERLIN:

05.01. Angesichts der Corona-Einschränkungen an Schulen und Kitas einigen sich Bund und Länder auf eine Verdoppelung der Kinderkrankentage für Eltern. Unter anderem sind Treffen nur noch mit einer Person eines fremden Haushalts erlaubt.

16.01. NRW-Ministerpräsident Armin Laschet wird auf einem digitalen Bundesparteitag mit 521 von 1001 Stimmen zum neuen CDU-Bundesvorsitzenden gewählt. Per Briefwahl wird die Wahl bestätigt.

19.01. Bund und Länder beschließen, im öffentlichen Nahverkehr und im Einzelhandel FFP2-Masken oder OP-Masken einzuführen. Arbeitgeber sollen nach Möglichkeit das Arbeiten von zuhause aus erlauben. Der Lockdown wird bis Mitte Februar verlängert.

22.02. In mehreren deutschen Bundesländern dürfen Kinder wieder Schulen und Kitas besuchen. Es ist die erste größere Lockerung der Corona-Bestimmungen seit Dezember.

27.02. Auf einem Online-Parteitag wählt die Linkspartei das Duo Janine Wissler und Susanne Hennig-Wellsow zu neuen Vorsitzenden. Sie lösen Katja Kipping und Bernd Riexinger ab.

08.03. Die Bundestagsabgeordneten Georg Nüßlein (CSU) und Nikolaus Löbel (CDU) treten aus der Union aus. Löbel legt auch sein Mandat nieder. Beide sollen sechsstellige Provisionen bei Masken-Geschäften kassiert haben.

14.03. Bei den Landtagswahlen im Südwesten werden die Grüne/CDU-Regierung in Stuttgart und die Mainzer Regierung von SPD, Grünen und FDP bestätigt. In Baden-Württemberg steigern sich die Grünen von Regierungschef Winfried Kretschmann auf 32,6 Prozent. In Rheinland-Pfalz siegt die SPD von Landeschefin Malu Dreyer mit 35,7 Prozent.

25.03. Der Bundestag beschließt schärfere Strafen für Kindesmissbrauch und Kinderpornografie. Solche Delikte können künftig als Verbrechen geahndet werden. Das Gesetz soll am 1. Januar 2022 in Kraft treten.

26.03. Bundestag und Bundesrat verabschieden ein Gesetz gegen Hetze und Hasskriminalität im Internet. Es erlaubt den Zugriff auf Daten von Handynutzern, jedoch nicht auf Inhalte.

13.04. Das Bundeskabinett beschließt eine Corona-«Notbremse», der das Parlament am 21. April zustimmt. Bei einer 7-Tage-Inzidenz von 100 soll es unter anderem Beschränkungen privater Treffen und Ausgangsbeschränkungen geben.

15.04. Der Berliner Mietendeckel ist nichtig, verkündet das Bundesverfassungsgericht. Die Materie sei Bundessache. Mit dem im Januar 2020 vom Abgeordnetenhaus beschlossenen Gesetz sollte hohen Mietpreisen begegnet werden.

16.04. Die Verkehrsminister von Bund und Ländern einigen sich auf einen verschärften Bußgeldkatalog. Wer keine Rettungsgasse bildet, zu schnell fährt oder sein Auto im Parkverbot abstellt, zahlt künftig höhere Strafen. Der Katalog gilt ab 9. November.

19.04. Die Grünen-Chefin Annalena Baerbock präsentiert sich als Kanzlerkandidatin für die Bundestagswahl 2021. Darauf habe sie sich mit ihrem Co-Vorsitzenden Robert Habeck geeinigt. Unstimmigkeiten in Baerbocks Lebenslauf lösen Kritik aus.

19.04. Das Tauziehen um die gemeinsame Kanzlerkandidatur der Union entscheidet der CDU-Bundesvorstand für den Parteivorsitzenden und NRW-Ministerpräsidenten Armin Laschet. CSU-Konkurrent Markus Söder gibt seinen Anspruch auf.

09.05. Auf einem digitalen Parteitag bestätigt die SPD Bundesfinanzminister Olaf Scholz als Kanzlerkandidat. In Umfragen liegt die SPD bei nur 15 Prozent.

19.05. Im Zuge der Plagiatsaffäre um ihre Doktorarbeit tritt Familienministerin Franziska Giffey (SPD) zurück. Am 10. Juni entzieht die Freie Universität Berlin Giffey den Doktortitel.

27.05. Deutschland erkennt die Verbrechen der Kolonialzeit an den Herero und Nama in Namibia als Völkermord an. Mit 1,1 Milliarden Euro will Berlin das Land unterstützen.

04.06. Der Münchner Erzbischof Reinhard Kardinal Marx bietet Papst Franziskus seinen Rücktritt an. Damit will er für «die Katastrophe des sexuellen Missbrauchs durch Amtsträger der Kirche» Mitverantwortung tragen. Der Papst lehnt ab.

06.06. Bei der Landtagswahl in Sachsen-Anhalt verbessert sich die CDU von Ministerpräsident Reiner Haseloff deutlich auf 37,1 Prozent. Die AfD (20,8 Prozent) bleibt zweitstärkste Kraft. Am 16. September werden Haseloff als Landeschef wiedergewählt und sein schwarz-rot-gelbes Regierungsteam vereidigt.

24.06. Der Bundestag verschärft das Klimaschutzgesetz. Bis 2045 soll Deutschland treibhausgasneutral werden, bis 2030 sollen die Emissionen um mindestens 65 Prozent sinken. Das bislang geltende Recht hatte das Bundesverfassungsgericht Ende April für teilweise nichtig erklärt.

05.08. Das Bundesverfassungsgericht billigt die Erhöhung der Rundfunkgebühren um 86 Cent pro Monat auf 18,36 Euro rückwirkend zum 20. Juli. Sachsen-Anhalt hatte als einziges Bundesland dem vereinbarten Staatsvertrag nicht zugestimmt.