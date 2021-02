Chronisch Kranke sollen salziges Leitungswasser meiden

Von: Redaktion DER FARANG | 03.02.21

Foto: The Nation

BANGKOK: Meerwasser ist wegen der derzeitigen Dürre massiv in das Rohwassersystem Bangkoks eingedrungen und hat das Leitungswasser sehr salzig gemacht.

Laut Bangkoks Gouverneur Aswin Kwanmuang sollten kleine Kinder, ältere Menschen, Personen mit chronischen Krankheiten und kleine Haustiere Leitungswasser meiden. Bangkoker mit Grunderkrankungen wie Nieren- und Herzkrankheiten, Diabetes, Bluthochdruck sowie Erkrankungen des Gehirns sollten wegen des hohen Natriumgehalts kein Leitungswasser trinken. Gesunde Bewohner könnten das Wasser zwar konsumieren, sollten aber den Salzgehalt in Lebensmitteln, die sie konsumieren, reduzieren. Die Menschen sollten auch vermeiden, Wasser aus dem Fluss Chao Phraya oder aus Kanälen, die von ihm abfließen, zu verwenden, da der Salzgehalt in einigen Gebieten bis zu 12 Gramm pro Liter beträgt.

Der stellvertretende Innenminister Nipon Boonyamanee sagte den Medien, dass das steigende Meerwasser seit dem 28. Januar das Rohwasser in der Pumpstation der Metropolitan Waterworks Authority in Pathum Thani beeinträchtigt hat. Das Irrigation Department sucht nach Möglichkeiten, das verwendete Wasser aus den Flüssen Chao Phraya und Tha Chin verstärkt zu filtern. Die zuständigen Behörden wurden informiert, sich auf eine schwere Dürre in den nächsten zwei bis drei Monaten vorzubereiten