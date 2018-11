Von: Redaktion DER FARANG | 04.11.18

BANGKOK/PATTAYA: Ein italienischer Boxer und ehemaliger Weltmeister in Muay Thai ist nach einem Kampf in einem Spital in Bangkok gestorben.

Der 49-jährige Christian Daghio war am 26. Oktober nach einem WBC Asia-Titelkampf gegen Don Parueang in ein Koma gefallen. Ein auf YouTube gepostetes Video zeigt, dass Daghio in der 12. Runde von mehreren harten Schlägen am Kopf und im Gesicht getroffen wurde. Noch im Ring wurde er behandelt, bevor er später ins Krankenhaus gebracht wurde.

Daghio hatte über 200 professionelle Kämpfe bestritten und sieben Weltmeistertitel in Muay Thai gewonnen. Vor mehr als zwanzig Jahren zog er nach Pattaya, wo er die Trainingseinrichtung der Kombat Group leitete. Er hatte auch als Freiwilliger für die Touristenpolizei gearbeitet. "Er träumte davon zu kämpfen, bis er 80 Jahre alt war", sagte sein Bruder Fabrizio italienischen Medien. Diese beschreiben ihn als eine „Legende des Muay-Thai-Sports“. Christian Daghio hinterlässt Frau und eine fünfjährige Tochter.