CHONBURI/PATTAYA: Der Polizeichef der Provinz Chonburi wurde auf einen inaktiven Posten im Bangkoker Hauptquartier der Polizei versetzt, weil in seinem Amtsbezirk zwei illegale Spielhöllen betrieben wurden.

Der Befehl zur Versetzung von Generalmajor Prakarn Prachong in die Einsatzzentrale der Polizei wurde vom nationalen Polizeichef General Suwat Jangyodsuk unterzeichnet. Die Anordnung wurde am Mittwoch wirksam. In einer separaten Anordnung wurde Generalmajor Thiti Saengsawang, stellvertretender Kommissar der Provinzpolizei Region 1, zum neuen Polizeichef von Chonburi ernannt.

Laut dem Gesundheitsamt der Provinz soll sich eine infizierte Person in zwei illegalen Casinos aufgehalten haben. Die eine Spielhölle befand sich in der Nähe des Busbahnhofs von Chonburi und die zweite in Pattaya Nua. General Wissanu Prasartthong-osoth, Generalinspektor Polizei, bestätigte die Existenz der beiden Spielhöllen. Er empfahl disziplinarische Maßnahmen gegen beteiligte Polizisten. Am 28. Dezember wurde Rayongs Polizeichef Generalmajor Paphatdet Ketphan strafversetzt, auch er soll eine Spielhölle in seinem Amtsbezirk geduldet haben.