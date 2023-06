CHONBURI: Vorladungen und Haftbefehle werden für Personen ausgestellt, die angeblich in den Fall von hochrangigen Strafverfolgungsbeamten in Chonburi verwickelt waren, denen vorgeworfen wird, 140 Millionen Baht von Betreibern illegaler Online-Glücksspiel-Webseiten erpresst zu haben.

Der Polizeichef der Provinz Chonburi wird auf einen inaktiven Posten versetzt, während die Ermittlungen fortgesetzt werden, nachdem er beschuldigt wurde, 140 Millionen Baht von Opfern illegaler Online-Glücksspiel-Webseiten erpresst zu haben.

Der stellvertretende nationale Polizeichef Surachate „Big Joke“ Hakparn, der zum Leiter des Ermittlungsteams in diesem Fall ernannt wurde, informierte die Presse in einem Telefoninterview am Samstagnachmittag (17. Juni 2023) über die jüngsten Entwicklungen.

„Wir sammeln jetzt Beweise, um bis morgen, Sonntag (18. Juni 2023), bei den thailändischen Gerichten Haftbefehle und Vorladungen für mehr als zehn Verdächtige zu beantragen. Sie werden beschuldigt, Regierungsbeamte zu sein, sich jedoch illegal zu verhalten und an Erpressungen beteiligt zu sein. Die vollständigen Namen dieser Verdächtigen können jedoch aufgrund von Bedenken wegen möglicher Fluchtgefahr derzeit nicht bekannt gegeben werden“, fügte Big Joke hinzu.

Der Fall hat in den thailändischen sozialen Medien zu heftigen Diskussionen und Vergleichen mit einem ähnlichen Fall im Februar dieses Jahres geführt, als Beamte der Strafverfolgungsbehörden in Pattaya zugaben, an der Erpressung von Touristen beteiligt gewesen zu sein, nachdem diese beim Rauchen von E-Zigaretten erwischt worden waren, was in Thailand illegal ist.

Ein Nachfolger für den Kommandeur von Chonburi wurde bisher noch nicht offiziell bekanntgegeben, wird aber bald erwartet.