CHONBURI: Nicht nur für ganz Thailand, sondern auch für die Provinz Chonburi sinkt die Zahl der Covid-19-Infektionen. Zum zweiten Tag in Folge meldete das Gesundheitsamt am Dienstag neben acht weiteren Todesfällen mit 816 Infizierte eine Fallzahl unter 1.000.

Am Montag hatte die Behörde 953 Neuinfektionen bestätigt, der erste Tag, an dem die Zahl der Fälle unter 1.000 seit dem 31. Juli sank. Die Zahl der Patienten, die nach der Behandlung entlassen wurden, war am Dienstag mit 1.021 höher als die der neuen Fälle. Mit den Neuinfektionen stieg die Gesamtzahl seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April auf 56.190, von denen sich 36.537 bereits erholt haben. Die Gesamtzahl der Toten erhöhte sich auf 312.

227 der neuen Patienten hatten sich bei Familienmitgliedern angesteckt, 138 bei Kollegen, 24 bei infizierten Personen, die ihnen nahestanden, und einer bei einer Party. 24 Fälle wurden mit vier Clustern in Verbindung gebracht - Italian-Thai im Bezirk Banglamung (9), Italian-Thai im Bezirk Sri Racha (5), Mitsubishi Motors (Thailand) im Bezirk Sri Racha (5) und Siam Compressor Industry im Bezirk Sri Racha (5).

Der Bezirk Sri Racha meldete die meisten Neuinfektionen (307), gefolgt von der Stadt Chonburi (200), Banglamung mit der Stadt Pattaya (189), Phan Thong (84) und Ban Bung (54).