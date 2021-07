CHONBURI: Mit 530 Neuinfektionen bestätigte das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi am Freitagmorgen einen neuen Tageshöchstwert seit dem Ausbruch der dritten Viruswelle Anfang April. Zudem hat es binnen 24 Stunden drei weitere Todesfälle gegeben.

Die Gesamtzahl der Infizierten seit Anfang April stieg auf 14.056 und die der Toten auf 75. 5.465 Patienten werden noch medizinisch betreut. Von den neuen Fällen entfielen auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 171, auf Sri Racha 161 und auf die Stadt Chonburi 58. Proaktive Tests im Rattanakorn-Markt in Banglamung und auf dem Nongket-Markt in Banglamung haben 13 Infektionen ergeben. In Chonburi gibt es derzeit Cluster in 14 Betrieben und fünf Märkten, zehn Bauarbeiter-Camps und vier Gemeinden.