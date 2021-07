CHONBURI/PATTAYA: Mit 399 neuen Covid-19-Infektionen meldete das Gesundheitsamt der Provinz am Montag einen neuen Tagesrekord seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April. Auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya entfielen 113 Infizierte. Zudem bestätigte die Behörde zwei weitere Todesfälle.

In Chonburi wurden 363 Personen als vollständig genesen aus Krankenhäusern entlassen, ebenfalls eine hohe Zahl. Die meisten Infektionen verlaufen nach Angaben der Behörde mild oder asymptomatisch. Cluster werden nach wie vor auf Märkten, in Arbeitercamps und Fabriken entdeckt. Seit Anfang April gab es in Chonburi 12.031 Infizierte und 67 Todesfälle.