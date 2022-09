CHONBURI: Von Samstag, 1. Oktober bis Sonntag, 9. Oktober 2022 wird im Stadion vor dem Bezirksamt Mueang Chonburi (Karte) zum 151. Mal das „Chonburi Buffalo Racing Festival“ veranstaltet.

Das diesjährige Festival erfolgt unter dem Motto The only one in Thailand, the only one in the World. Die Hauptfeierlichkeiten finden am 8. und 9. Oktober statt. Der Termin für das Rennen fällt dieses Jahr auf Sonntag, 9. Oktober 2022, einen Tag vor Ok Phansa – das Ende der buddhistischen Fastenzeit – am Montag 10. Oktober 2022. An den anderen Veranstaltungstagen lockt eine jahrmarktähnliche Vergnügungsmeile zum Besuch.

Nachfolgend die Programmhöhepunkte an den beiden Hauptveranstaltungstagen:

Samstag, 8. Oktober 2022:

18.00 Uhr: „Miss Farmer“-Schönheitswettbewerb

Sonntag, 9. Oktober 2022:

08.30 Uhr: Traditionelle Parade durch die Innenstadt

10.00 Uhr: Feierliche Eröffnungszeremonie des Chonburi Buffalo Festival 2022

10.30 Uhr: Büffelrennen sowie traditionelle thailändische Sportwettkämpfe und Aufführung volkstümlicher Tänze etc.

18.00 Uhr: Seniorinnen-Wettkampf

21.30 Uhr: Unterhaltungsprogramm

Der Eintritt ist frei. Weitere Informationen auf Facebook (auf Thai).