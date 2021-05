CHONBURI: Chonburi und Chiang Mai wurden am Wochenende aus ihrer Einstufung als dunkelrote und maximale Kontrollzonen herausgenommen. Die Provinz Chonburi ist jetzt in der roten Zone und Chiang Mai in der orangefarbenen Zone. Die vier verbleibenden dunkelroten Zonen sind Bangkok, Nonthaburi, Pathum Thani und Samut Prakan.

Derzeit gibt es 17 Provinzen, die als rote Zonen gelten: Chonburi, Kanchanaburi, Chachoengsao, Tak, Nakhon Pathom, Nakhon Si Thammarat, Narathiwat, Prachuab Khiri Khan, Ayutthaya, Phetchaburi, Yala, Ranong, Rayong, Ratchaburi, Samut Sakhon, Songkhla und Surat Thani. 56 Provinzen sind orangefarbene Zonen. Darunter ist Chiang Mai.