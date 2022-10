Foto: The Nation

CHONBURI: Der Chonburi FC hat den Vertrag seines Torhüters, der auf einer Trunkenheitsfahrt einen Menschen im Zuge eines Unfalls getötet hat, gekündigt, nachdem die von dem Verein am Mittwoch (26. Oktober 2022) veröffentlichte Erklärung zu dem Vorfall große Kritik hervorrief.

Der Torhüter des FC Chonburi, Worawut Sukuna (23), soll am frühen Mittwochmorgen auf einer Seebrücke in Chonburi einen Menschen getötet und einen weiteren verletzt haben, als er unter Alkoholeinfluss mit seinem Auto einen Unfall baute, so die Polizei.

Der Verein gab daraufhin eine Erklärung ab, in der er erklärte, dass er zwei seiner Spieler, die in den Vorfall verwickelt waren, bis zur Klärung des Falles keine Spiele mehr bestreiten lassen werde.

Außerdem wurde Khun Worawut auf Kaution freigelassen, nachdem der Verein versucht hatte, die Situation zu entschärfen. Er schwor, für den Rest seines Lebens keinen Alkohol mehr zu trinken.

Clubpräsident Wittaya Khunpluem informierte zwischenzeitlich die Presse, dass der Vorstand und die Mitarbeiter des Fußballvereins sofort ein weiteres Treffen abhielten, nachdem sie „mehr Beweise“ über die Trunkenheitsfahrt erhalten hatten.

Khun Wittaya bestätigte am Donnerstag in den Medien, dass der Verein Khun Worawut mit sofortiger Wirkung gekündigt habe.

In der Zwischenzeit hat der Verein den Rücktritt von Manager Sasis Singtothong akzeptiert, der Gerüchten zufolge vor dem schockierenden Vorfall mit den Spielern etwas getrunken haben soll.

Khun Wittaya bekräftigte, dass der Verein mit Khun Worawuts Verhalten nicht einverstanden sei, da er angeblich betrunken war, als er eine Person mit seinem Auto anfuhr und tötete. Der Verein sagte, sein Verhalten widerspreche seiner Moral und seinem Ziel, den Einwohnern von Chonburi zu helfen, ein gesundes Leben zu führen, wozu auch der Verzicht auf Alkohol am Steuer gehört.

Er fügte hinzu, dass der Chonburi FC keine Übeltäter schützen werde und bei rechtlichen Schritten gegen Khun Worawut voll mit der Polizei zusammenarbeiten werde. Der Verein versprach außerdem, seine Fußballer und Mitarbeiter strenger zu kontrollieren, damit es nicht wieder zu einem solchen Vorfall kommt.