Chonburi bestätigt weitere 49 Covid-19-Fälle

CHONBURI: Die Gesundheitsbehörde der Provinz meldete am Sonntag 49 neue Covid-19 -Fälle, die meisten davon in Sri Racha.

Sri Racha hat mit der Bar/Brauerei namens „90 Bar" ein neues Cluster mit über 30 Infizierten. Chonburi hat nun insgesamt 567 Fälle und einen Todesfall aus dem jüngsten Virenausbruch. Bei dem Todesfall handelt es sich um eine 47-jährige Frau mit früheren gesundheitlichen Problemen. Von den neuen Fällen – 26 Frauen und 23 Männer - wurden 32 in Sri Racha, 6 in Banglamung/Pattaya, 3 in Chonburi, 3 in Sattahip und 4 aus Rayong festgestellt. Fast alle stehen entweder mit dem Bar-Cluster in Sri Racha oder dem illegalen Glücksspiel in Banglamung in Verbindung.

Es wird vermutet, dass eine Person, die eine Spielhölle in Rayong besucht hat, den „Super Spreader"-Vorfall in der Bar in Sri Racha ausgelöst hat. Insgesamt wurden 13 Angestellte, 1 Musiker und 18 Gäste als Covid-19 positiv registriert.