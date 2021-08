CHONBURI: In der Provinz Chonburi überstiegen die täglichen Covid-19-Fälle seit acht aufeinanderfolgenden Tagen die Zahl 1.000. Am Samstagmorgen bestätigte das Gesundheitsamt 1.417 Neuinfektionen und neun weitere Todesfälle.

Vom 31. Juli bis zum 6. August gab es 1.062, 1.147, 1.141, 1.359, 1.678, 1.312 und 1.325 Infizierte. Von den neuen Fällen entfielen auf Sri Racha 399, auf die Stadt Chonburi 290 und auf den Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya 244. Von den 1.417 Patienten steckten sich 386 bei Familienmitgliedern und 381 bei Kollegen an. 34 Fälle betrafen Risikoberufe, 14 medizinisches Personal und 50 verschiedene Arbeitsplätze in der Nachbarprovinz Rayong. 22 Patienten steckten sich bei infizierten Personen aus ihrem Umfeld an, zwei bei einer Party.

Mit den Neuinfektionen stieg die Gesamtzahl der Covid-19-Fälle in der Provinz seit Beginn der dritten Viruswelle Anfang April auf 34.861. Von ihnen haben sich 17.708 erholt, 776 wurden in den letzten 24 Stunden aus Krankenhäusern entlassen, 16.988 werden weiter in Hospitälern behandelt. Mit den neun Todesfällen stieg deren Zahl auf 165.