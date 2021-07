CHON BURI/PATTAYA: Drei Covid-19 Todesfälle und 359 Neuinfektionen meldete das Gesundheitsamt der Provinz Chonburi am Samstagmorgen. Viele Patienten steckten sich bei Familienmitgliedern und Kollegen an.

Von den Neuinfektionen wurden 86 Menschen von Familienmitgliedern infiziert und 84 von Kollegen. Andere Krankheitsübertragungen kamen aus einem Cluster bei Thai Inter Summit in der Provinz Rayong (17 Patienten werden in Chonburi behandelt), einem Cluster bei Nutcon Corporation im Bezirk Phan Thong (9) und einem Cluster des Chumphae Schweinefleisch-Grillgeschäfts im Bezirk Banglamung mit der Stadt Pattaya (5).

Weitere 15 Patienten haben Risikoberufe oder kamen in Kontakt mit infizierten Personen. Zwei von ihnen waren medizinisches Personal, einer arbeitete an einer Schule im Bezirk Phanat Nikhom, zwei waren mit infizierten Personen aus Risikoprovinzen in Kontakt gekommen, acht hatten sich bei Star Technology Industrial in Rayong bei infizierten Händlern angesteckt und zwei waren mit infizierten Personen aus Rayong in Kontakt gekommen. Fünf hatten sich nach der Teilnahme an einer Beerdigung angesteckt und einer wurde auf einer Party infiziert. Die restlichen Fälle werden noch untersucht. Von den neuen Infektionen meldete der Bezirk Sri Racha mit 118 die höchste Zahl, gefolgt von der Stadt Chonburi (68) und Banglamung (63).

Die neuen Infektionen brachten die Gesamtzahl seit Beginn der dritten Viruswelle in der Provinz auf 11.251. Von ihnen erholten sich 7.351, wobei 304 in den letzten 24 Stunden entlassen wurden. Die drei neuen Todesfälle erhöhten die Gesamtzahl der Toten auf 60. Chonburi hatte in der dritten Viruswelle bisher 29 Cluster: Arbeitsplätze (11), Arbeitercamps (10) und Märkte (5).