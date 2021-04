Chomeinis Enkel: Hardliner eine Gefahr für islamischen Iran

TEHERAN: Die Hardliner im Iran und ihre radikalen Ansichten sind aus Sicht des Enkels von Revolutionsführer Ajatollah Ruhollah Chomeini eine Gefahr für das islamische Land. «Es gibt einen radikalen Flügel im Land, dessen politische Aussagen und ideologische Entscheidungen nicht nur falsch, sondern auch sehr gefährlich für die islamische Republik sind», sagte Hassan Chomeini am Freitag. Ideologische Slogans seien seiner Meinung nach für die Bürger total irrelevant und unwichtig, solange es ihnen wirtschaftlich nicht gut gehe. Ohne eine rationale Lösung in der durch die US-Sanktionen entstandenen Wirtschaftskrise würden die berechtigte Frustration und das Misstrauen des Volkes gegen das Establishment weitergehen, so der Enkel Chomeinis laut Nachrichtenagentur Ilna.

Hassan Chomeinis Großvater war Führer der iranischen Revolution und Gründer der islamischen Republik. Nach seinem Tod im Juni 1989 wurde Ajatollah Ali Chamenei als dessen Nachfolger ernannt. Er hat als oberster Führer das letzte Wort in allen strategischen Belangen.

Hassan Chomeini ist Kleriker und offiziell Leiter des Chomeini-Mausoleums in Teheran. Doch er hat sich in den letzten Jahren mit seiner Unterstützung für die Reformer immer mehr Feinde unter den Hardlinern gemacht. Einst wurde er am Todestag seines Großvaters von deren Anhängern sogar ausgebuht.

«Wir haben wirtschaftliche Probleme, insbesondere wegen der US-Sanktionen, aber die könnte man doch politisch lösen», sagte der 48-Jährige. Politische Lösungen für die wirtschaftlichen Probleme wollen die Reformer um Präsident Hassan Ruhani auch. Aber die wären nur über eine Aufhebung der US-Sanktionen und folglich nur über Verhandlungen mit dem Erzfeind möglich.

Aber genau diese Bemühungen Ruhanis werden konstant von den Hardlinern, die eine große Mehrheit im Parlament haben, blockiert - teilweise auch sabotiert. Deren Ziel ist es, bis zur Präsidentenwahl Mitte Juni einen Durchbruch im Atomstreit zu verhindern, um ins Präsidialamt zu kommen, so die Meinung der Reformer. Ruhani hat sogar angedeutet, dass die Hardliner dem Land nicht mal einen Erfolg bei den laufenden Atomverhandlungen in Wien, wo auch die Amerikaner indirekt beteiligt sind, gönnen, obwohl der zu einem Ende der Wirtschaftskrise führen würde.