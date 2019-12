Von: Björn Jahner | 20.12.19

Mit viel Kompetenz und Warmherzigkeit eroberte die Schweizer Botschafterin in Thailand Helene Budliger Artieda (M.) die Herzen der Auslandsschweizer in Hua Hin im Sturm.

HUA HIN: Mit dem alljährlichen „Chlaus-Höck“ erfolgte am 6. Dezember einer der Veranstaltungshöhepunkte der Swiss Society Hua Hin (SSHH) im Restaurant Sala Bua des Lotus Well Resort. Als Ehrengast nahm in diesem Jahr die Schweizer Botschafterin in Thailand, Frau Helene Budliger Artieda, an dem Schweizer Treff teil. Club-Präsident Fredy Lienhard hatte die Diplomatin spontan eingeladen und zeigte sich über ihre ebenso spontan erteilte Zusage hocherfreut.

Bereits im Vorfeld hatte Sekretärin und Kassiererin Beatrice Gurini alle Hände voll zu tun: Zusammen mit ihren fleißigen Helferinnen bereitete sie für jeden der 112 angemeldeten Gäste ein traditionelles „Chlaus Säckli“ vor, gefüllt mit Nüssen, Mandarinen, Mini-Toblerone, Mailänderli, Brunsli, Läckerli und vielem mehr. Die Mühe hatte sich gelohnt: Komplett ausverkauft und bis auf den letzten Platz besetzt präsentierte sich das Restaurant Sala Bua, in dem die Mitglieder und Freunde des Schweizer Clubs im herrlich weihnachtlichen Ambiente ein ausgezeichnetes Drei-Gänge-Menü genossen.

Botschafterin mit Herz und Verstand

Begeistert reagierten die Gäste auch auf die Ansprache der Botschafterin. Kompetent, warmherzig und einfühlsam stellte sie unter Beweis, dass sie nach nur zwei Monaten im Amt schon sehr gut Bescheid weiß, wo den Auslandschweizern der Schuh drückt. So bot sie den Club-Mitgliedern bei einem Notfall in Thailand nicht nur ihre Hilfe an, sondern spendierte als nette Geste auch den Wein für den Apéro – Merlot aus dem sonnigen Tessin – den sie aus Bangkok mitgebracht hatte.

Herrlich weihnachtlich dekoriert und bis auf den letzten Platz besetzt präsentierte sich das Restaurant Sala Bua.

Ein weiterer Höhepunkt der Veranstaltung war eine Wohltätigkeitstombola mit attraktiven Preisen, deren Erlös einem sozialen Projekt gespendet wurde. Großer Dank gebührt in diesem Sinne den großzügigen Tombola-Sponsoren wie Holiday Inn, Lotuswell und Bio-Resonance Clinic. Für die Ziehung der Gewinner hatte sich der SSHH-Vorstand eine amüsante Überraschung für die Gäste ausgedacht: Vizepräsident Paul Grab erschien als Santa Claus und Beatrice Gurini als Rudolph the Red Nosed Reindeer! Unterstützung erhielten sie von Botschafterin Helene Budliger Artieda, die in die Rolle der Glücksfee schlüpfte. Mit viel Humor verstand sie es, geschickt die Spannung zu steigern. Von der Vielseitigkeit der Diplomatin überrascht, scherzte Fredy Lienhard: „Unsere Botschafterin ist eine universelle Frau mit Erfahrung in allen Lebenslagen!“

Super Stimmung und tolle Gewinne

Aus der fröhlichen und ausgelassenen Stimmung heraus wurden spontan zusätzliche Preise gestiftet und verlost: Eine private Einladung von einem passionierten Hobby-Koch eine Übernachtung mit Nachtessen in der Schweizer Botschaft, ein Gutschein für die Teilnahme am Weihnachtsbrunch im Holiday Inn und vieles mehr – jeweils für zwei Personen. Am Ende der Veranstaltung waren sich die Gäste und Veranstalter einig, dass man den Abend des heiligen St. Nikolaus wohl kaum besser hätte verbringen können.