BANGKOK: Auf dem Internationalen Flughafen Suvarnabhumi wurden zwei chinesische Touristen festgenommen, weil sie Gepäck von anderen Passagieren gestohlen hatten.

Die Flughafenpolizei verhaftete am Samstag einen 35 Jahre alte Mann und eine 22-jährige Frau, als sie auf ihren Flug nach Hongkong warteten. Zuvor hatte eine Amerikanerin beklagt, sie könne ihre Reisetasche nicht finden, nachdem sie am Flughafen in Bangkok angekommen war und an einem Förderband für ankommende Passagiere auf ihr Gepäck gewartet hatte. Die Polizei überprüfte die Überwachungskameras im Bereich der Gepäckausgabe und an anderen Stellen des Flughafens und fand die beiden Verdächtigen mit einer Reihe von Gepäckstücken auf ihren Wagen. Die Polizei fand bei einem thailändischen Touristen, der aus Südkorea nach Thailand zurückkehrte, weitere Gepäckstücke.