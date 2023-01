Von: Björn Jahner | 21.01.23

PATTAYA: Am Sonntag, 22. Januar 2023 veranstaltet die Stadtverwaltung am Pattaya Beach in Pattaya Klang ein großes chinesisches Neujahrsfestival.

Mit Trommelshows, Drachentänzen, Konzerten und vielen weiteren Höhepunkten begrüßt die Touristenmetropole das Jahr des Hasen und heißt alle chinesischen Touris­ten willkommen zurück.