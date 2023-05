Von: Björn Jahner | 30.05.23

PATTAYA: In einer Mietwohnung in Pattaya wurde am Montag (29. Mai 2023) in den frühen Morgenstunden ein chinesischer Tourist tot aufgefunden.

Die Polizei und Rettungskräfte der Sawang Boriboon Thamasathan Rescue Foundation wurden in den frühen Morgenstunden zum Tatort in der Soi Chaloem Phra Kiat 21 (Third Road Soi 21) gerufen.

Bei ihrer Ankunft entdeckten sie die Leiche eines Chinesen, der in einem Zimmer im zweiten Stock des Gebäudes mit einem Seil um den Hals hing, das an einem Türknauf im Badezimmer befestigt war. Ein starker, unangenehmer Geruch erfüllte den Raum.

Ein medizinisches Team des Banglamung Hospital untersuchte die Leiche und fand keine Anzeichen für einen körperlichen Angriff, nur eine leere Alkoholflasche.

Die 31-jährige Eigentümerin des Hauses teilte der Presse mit, dass der Chinese das Zimmer seit April dieses Jahres allein gemietet hatte. Normalerweise kam er jeden Tag nach unten, um Bier zu trinken, aber er wurde seit zwei Tagen nicht mehr gesehen, was sie beunruhigte.

Als sie nach dem Mann sehen wollte, entdeckte sie, dass der Wohnungsschlüssel im Schloss steckte. Als sie die Tür öffnete, fand sie den leblosen Körper des Opfers mit ausgestreckten Beinen an der Badezimmertür hängend vor. Schnell verließ sie das Zimmer und verständigte die Polizei.

Gegenüber den Ermittlern sagte sie aus, dass der Tourist vor dem Vorfall oft davon gesprochen habe, sich das Leben zu nehmen. Die Leiche des Mannes wurde in ein örtliches Krankenhaus gebracht, um die genaue Todesursache zu ermitteln.