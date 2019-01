Von: Redaktion DER FARANG | 16.01.19

PATTAYA: Am Dienstagabend gegen 21 Uhr ist ein chinesischer Urlauber beim Überqueren der Soi Wat Boon in Jomtien von einem Bus erfasst und getötet worden.

Der Reisebus befand sich auf der Fahrt zu einem Hotel. Der 62 Jahre alte Fahrer sagte aus, der Fußgänger habe in einer Kurve die Fahrbahn betreten. Er habe eine Vollbremsung gemacht, der Bus den Chinesen dennoch erfasst. Durch die Wucht des Aufpralls wurde die Windschutzscheibe zertrümmert. Beim Urlauber wurde umgehend eine Reanimation vorgenommen, doch vergeblich. „Pattaya Update News“ berichtet weiter, am Unfallort hätte eine Frau in Schwarz laut geschrien. Die Polizei untersucht den Unfallhergang.