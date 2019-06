Von: Redaktion DER FARANG | 30.06.19

BANGKOK: Ein Chinese, der versucht hatte, vor dem Start einer Maschine der Thai Lion Air eine Tür zu öffnen, wurde von der Polizei auf dem Flughafen Don Mueang abgeführt.

Mitreisende waren schockiert, als der Passagier aufstand und sich an einer Notfalltür zu schaffen machte und den Hebel nach unten zog. Der Chinese wurde bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten. Laut „Manager online“ soll der Passagier gesagt haben, er habe nicht gewusst, etwas falsch gemacht zu haben. Der Flug SL 940 nach Wuhan startete mit erheblicher Verspätung nach China. In der Vergangenheit hatten mehrere Chinesen in Flugzeugen versucht, Türen zu öffnen. „Manager online“ berichtet von einer Frau, die drei Münzen in ein Düsentriebwerk werfen wollte, weil dies Glück bringen sollte.