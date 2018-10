HAT YAI: Ein romantischer Konflikt hat nach Angaben der Polizei zum Tod einer 28 Jahre alten Chinesin geführt. Die Touristin wurde am 20. September am Wasserfall Ton Nga Chang im Bezirk Songkhla tot aufgefunden (DER FARANG berichtete).

Die Ermittler verdächtigen einen Chinesen und zwei Komplizen, teilte der stellvertretende Leiter der Immigrationspolizei Generalmajor Surachate Hakparn am Sonntag mit. Der Hauptverdächtige ist bereits in Polizeigewahrsam und sein Visum wurde widerrufen. Bei der Untersuchung des Tötungsdeliktes wurde festgestellt, dass mehr als eine Person an dem Verbrechen beteiligt war. Daher hat die Polizei die chinesische Botschaft in Bangkok um Informationen über das Opfer gebeten. Die Polizei hat inzwischen einen weiteren Verdächtigen identifiziert, der Thailand allerdings bereits in Richtung China verlassen hat.

Eine Autopsie der Leiche hatte ausgeschlossen, dass die Frau durch einen Sturz am Wasserfall ertrunken ist. In den Augen und am Kopf der Chinesin wurden Spuren von Verletzungen gefunden, die nicht von einem Sturz herrühren können. Forensische Beweise deuten darauf hin, dass sie bereits tot war, als ihr Körper im Wasser landete.