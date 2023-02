BANGKOK: Nach Angaben der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde (CAAT) erwartet Thailand mit der Ankunft von 1.910 Flügen aus China und zusätzlichen 6.318 Fluganfragen für den Zeitraum vom 13. bis 19. Februar 2023 einen großen Zustrom chinesischer Touristen.

Suttipong Kongpool, Präsident der CAAT, teilte der Presse mit, dass vom 13. bis 19. Februar 2023 in Thailand sowohl ein reger inländischer als auch ausländischer Reiseverkehr herrschen werde, da bereits 6.318 Flüge angefragt worden seien, was die Gesamtzahl der Flüge für Februar 2023 auf 25.256 erhöhe.

Khun Suttipong wies darauf hin, dass aufgrund der Covid-19-Pandemie die meisten Menschen nicht reisen konnten, aber nachdem die thailändische Regierung die Reisebeschränkungen gelockert hat, sich die Einreisezahlen seit Ende letzten Jahres erhöht haben.

In der Zwischenzeit verzeichnete Thailand einen Zuwachs an chinesischen Touristen, nachdem China am 8. Januar seine strengen Grenzbeschränkungen aufgehoben hatte. Bisher wollen 19 chinesische Fluggesellschaften Thailand anfliegen, darunter Air China und Air China Southern.

Die CAAT hat die Genehmigung für insgesamt 1.910 chinesische Flüge in das Königreich erteilt, wobei 671 Flüge im Februar und weitere 970 Flüge im März erwartet werden“, informierte Khun Suttipong.