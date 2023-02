Von: Björn Jahner | 23.02.23

Foto: The Nation

BANGKOK: Chinesische Unternehmer aus der ganzen Welt werden im Juni zum ersten Mal nach der Pandemie in Bangkok zusammenkommen. Mit dem Treffen sollen die Handelsbeziehungen zu Thailand intensiviert werden.

Die dreitägige Konferenz findet ab Freitag (24. Juni 2023) im Queen Sirikit National Convention Center statt und umfasst Forumsdiskussionen, Studienreisen, Besuche von Ausstellungen, Business Pairing, Golf und ein Galadinner.

Die thailändisch-chinesische Handelskammer (Thai CC) informierte die Presse am Mittwoch über die „16. World Chinese Entrepreneurs Convention“ (WCEC) in der Saal der Thai CC.

Die diesjährige Konferenz steht unter dem Motto „Mit chinesischem Geschäftssinn gemeinsam ein neues Kapitel aufschlagen“.

Rund 4.000 chinesische Geschäftsleute aus der ganzen Welt und 1.000 thailändisch-chinesische Unternehmer werden zu dem Kongress erwartet, der Milliarden von Baht an Einnahmen und Investitionen generieren soll, sagte Thai-CC-Präsident Narongsak Putthapornmongkol.

„Wir wollen chinesische Geschäftsleute in der ganzen Welt ermutigen, eine wirtschaftliche Zusammenarbeit zu stärken, die Einheit zu fördern, den chinesischen Geist zu fördern und die jüngere Generation zu fördern, so das Ziel der 16. Konferenz“, erklärte der thailändische CC-Vizepräsident Boonyong Yongcharoenrat.

Die Ausbildung der jüngeren Generation ist wichtig, denn sie kann die Tradition fortführen und sich schnell anpassen“, so der Thai-CC-Präsident.

Er riet der jungen Generation chinesischer Unternehmer, die thailändischen Gesetze und die Kultur zu studieren und zu verstehen.

„Dies ist eine wichtige Gelegenheit, die Beziehungen zwischen Thailand und China zu begrüßen und zu stärken“, sagte Jurin Laksanawisit, stellvertretender Ministerpräsident und Handelsminister.

Der Handel zwischen Thailand und China belief sich im vergangenen Jahr auf 3,69 Billionen Baht, was 17,9 Prozent des thailändischen Gesamthandels ausmachte und einen Anstieg von 1,53 Prozent gegenüber 2021, so der Handelsminister. Er fügte hinzu, dass China damit Thailands wichtigster Handelspartner ist.

Minister Jurin führte fort, dass er in drei Bereichen zur Entwicklung der Wirtschaftsbeziehungen zwischen Thailand und China beigetragen habe. So habe er sich für die Aufwertung des Freihandelsabkommens (FTA) zwischen China und der ASEAN eingesetzt, eine starke Bindung zwischen den beiden Ländern im Rahmen der Regionalen Umfassenden Wirtschaftspartnerschaft (RUMP) geschaffen, die derzeit das größte Freihandelsabkommen der Welt ist. Darüber hinaus habe das Handelsministerium erfolgreich „Mini-FTAs“ mit mehreren Städten in China unterzeichnet und durchgesetzt.

„Die WCEC ist ein großes Ereignis, das zum richtigen Zeitpunkt organisiert wird. Der Kongress wird die Zusammenarbeit zwischen chinesischen Geschäftsleuten aus der ganzen Welt und Thailand fördern, was der thailändischen Wirtschaft nach der Pandemie einen Schub verpassen wird“, sagte Chinas Botschafter in Thailand Han Zhiqiang.

„Möge die Veranstaltung hundertmal erfolgreicher sein als erwartet und Bangkok ein wirtschaftliches Zentrum werden“, fügte Bangkoks Gouverneur Chadchart Sittipunt hinzu.