BANGKOK. Das Metropolitan Police Bureau weitet seine Ermittlungen gegen drei chinesische Staatsangehörige aus, die am Sonntag in der Nähe der Grenze zu Kambodscha festgenommen wurden, weil sie am Donnerstag eine junge Chinesin im Bangkoker Stadtteil Ekkamai entführt haben sollen.

Die drei chinesischen Staatsangehörigen, zwei Männer und eine Frau, wurden in einem Hotel im Bezirk Aranyaprathet der Provinz Sakaeo von der Polizei in Khlong Luek festgenommen und wegen Erpressung und illegaler Gefangenschaft angeklagt.

Die beiden Männer und die Frau sollen die chinesische Studentin entführt und sie gezwungen haben, Kryptowährung auf ihre Konten zu überweisen.

Der Vorfall begann am Donnerstagabend, als die verdächtige Frau die Studentin zum Abendessen in Ekkamai einlud. Nach Angaben der Polizei wurde die Studentin anschließend in einem Fahrzeug festgehalten.

Nach Angaben der Polizei wurde sie gezwungen, Kryptowährung im Wert von 270.000 Baht an die Täter zu überweisen.

Die Verdächtigen forderten außerdem 2,9 Millionen Baht Lösegeld von den Verwandten und dem Freund der Studentin. Nach Angaben der Polizei ließen sie die Studentin am Freitag im Bangkoker Bezirk Minburi frei.

Die weibliche Verdächtige kannte die Studentin seit fast einem Jahr, so die Polizei, und fügte hinzu, dass die Studentin eine große Summe Bargeld aus einem Grundstücksgeschäft in China erhalten hatte.

Das Metropolitan Police Bureau hat die Ermittler angewiesen, herauszufinden, ob das Trio mit einer chinesischen Triade in der Stadt Tachileik in Myanmar in der Nähe des Bezirks Mae Sai in Chiang Rai zu tun hatte.

Vier Mitglieder eines chinesischen Trios sollen im März eine Frau in einem Lebensmittelgeschäft in der Stadt mit militärischen Schusswaffen entführt haben. Sie verlangten von mehreren Verwandten eine Zahlung von 2 bis 3 Millionen Baht pro Person, bevor sie sie freiließen. Die Polizei von Myanmar hat die Bandenmitglieder noch nicht verhaftet.