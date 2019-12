Von: Hans Fritschi | 28.12.19

„Nau!“ Als ich diese Zeilen schreibe, ist es gerade kalt, um die 18 Grad am frühen Morgen im Seebad zu Pattaya. „Nau, nau, nau.“ Die Gärtner sagen es, der Reiniger des Schwimmbeckens, und ich auch. Ein gewisser Vorwurf steckt in der Intonation, aber in absehbarer Zeit wird es wieder „Loohn“ heißen: „Heiß“. Aber nun genießen wir gerade mal ein Käse Fondue.

Appetitlich sehen die Malabar-Kastanien aus.

Ein kleiner schwarzer Kater hat uns in Pattaya adoptiert. Junge Katzen sind die Wucht, sie sind verspielt und testen alles aus, man kann ihnen stundenlang zuschauen. Wir füttern ihn mit Ziegenmilch von Makro, denn Kuhmilch bekommt den Katzen – entgegen der landläufigen Meinung – nicht gut. Wird „Dam“ (Schwarz) gestreichelt, bezahlt er diese Wohltat mit Schnurren. Er ist ein neugieriger Kerl, und gerade das ist gefährlich: Auf der anderen Seite des Hauses leben unsere zwei Hunde und die sind leider Katzen-Hasser… Man kann nur hoffen, beten ist nicht ganz meine Sache.

Viele Gänschen wachsen jetzt heran

Wir haben momentan acht junge Gänse, die wir zusammen halten. In der Nacht wachen die „Eltern“ vor dem Eisenkäfig, der sie vor Schlangen und Waranen schützen soll. Drei Stück haben wir eben an einen Python verloren. Und von den älteren werden etliche bald in die Ewigkeit abberufen, Weihnachten steht vor der Tür, so ein Gänsebraten ist eine köstliche Sache…

Dam heißt unser neuer, so verspielter Kater.

Ich genieße momentan den Strand von Pattaya, diverse Freunde sind zu Besuch, in Gesellschaft macht der Jomtien-Strand immer noch Spaß. Und ein Wunder hat sich ereignet: Plötzlich dürfen die Liegestuhlbetreiber am Jomtien Strand auch am Mittwoch wieder ihren unschätzbaren Service anbieten. Angeblich ist die Sache auf zwei Monate befristet, aber man darf hoffen, dass es sich um zwei „Thai-Monate“ handelt, dass die „befristete“ Maßnahme stillschweigend dauerhaft wird. Den Strandbesuchern wäre es ebenso zu gönnen wie den Strandleuten.

Rasant wachsen Chinesische Oliven

Vor etwa sechs Monaten haben wir auf dem Pflanzenmarkt in Nord Pattaya „Chinesische Oliven“ bekommen und gleich gepflanzt. Diese Pflanzen (vermutlich Canarium album) sehen überhaupt nicht aus wie die Europäischen Oliven und sind auch nicht mit ihnen verwandt. Aber sie scheinen Früchte zu produzieren, die wie Oliven aussehen und auch so schmecken. Und schon bald haben diese noch kleinen Pflanzen zu blühen angefangen, in Pattaya und Nong Khai. Und nun haben sie sogar bereits erste Früchte angesetzt. Ich bin sehr gespannt, wie die schmecken werden, vermutlich wie die Chinesischen Salzoliven, die es im Supermarkt in Büchsen gibt.

Hier die Blüten unserer Chinesischen Oliven.

Wie erwartet haben die Samen oder Nüsse der Malabar-Kastanien (Pachira aquatica) sehr rasch gekeimt und werden nun ihrerseits in knapp drei Jahren schon wieder diese wundervollen Blüten und die essbaren Nüsse liefern. Gleichzeitig hat es sich erwiesen, dass man diese ungeheuer produktiven Bäume auch über das Abmoosen vermehren kann. Wo wir die Rinde an den Ästen weggeschnitten haben und die Plastiktüte mit der gemahlenen Kokosnussschale angebracht haben, sind rasant Wurzeln gewachsen, so dass wir mehrere bereits eintopfen konnten und sie so vegetativ vermehrt haben.

Hans Fritschi, Jahrgang 1957, ist ehemaliger Journalist und Buchautor, er lebt seit 1991 in Thailand. Mehrere Monate des Jahres reist er in der Welt herum, den Rest verbringt der Hobbygärtner in Pattaya und Nong Khai. Falls Sie Fragen und Anregungen an unseren Gartenkolumnisten haben, oder seinen Garten mal anschauen möchten, schicken Sie ihm eine E-Mail an oder besuchen Sie die Dicovery Garden Webseite oder Facebook.