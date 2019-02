Von: Michael Lenz | 24.02.19

JAKARTA: Indonesiens Tourismusminister Arief Yahya setzt auf chinesische Milliarden zur Entwicklung von „Zehn neuen Balis“. Zum Ausbau als auch zu Diversifizierung seines Tourismus strebt Indonesien die Entwicklung neuer Destinationen an.

Bisher ist vor allem der internationale Tourismus fast vollständig auf die Ferieninsel Bali ausgerichtet. Unter den „Zehn neuen Balis“ sind neben anderen Regionen der Toba-See in Nordsumatra, die „Thousand Islands“ in der Bucht von Jakarta und Borobudur in Zentraljava vorgemerkt. Jede dieser Regionen benötigt zum Ausbau der touristischen Infrastruktur Investitionen in Milliardenhöhe.