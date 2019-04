TAIPEH (dpa) - Taiwans Regierung hat ein Manöver zahlreicher chinesischer Militärflugzeuge im Luftraum nahe der Insel verurteilt.



Die Flugzeuge, darunter auch Überwachungs- und Transportmaschinen, waren am Montagmittag nahe Taiwan gekreist, wie das Verteidigungsministerium in der Hauptstadt Taipeh mitteilte. «Chinas jüngere Militärbewegungen, die die Spannungen erhöhen und den Status quo (in der Meerenge von Taiwan) herausfordern, haben die Nachbarstaaten in der Region nervös gemacht», sagte Regierungssprecher Alex Huang in einer Erklärung am Abend.

Chinesische Nationalisten waren nach einem verlorenen Bürgerkrieg gegen die Kommunisten vom Festland 1949 auf die Insel geflohen und hatten dort eine eigene Regierung gebildet. China sieht Taiwan als Teil seines Territoriums und abtrünnige Provinz an. Die Regierung in Peking droht regelmäßig damit, eine «Wiedervereinigung» zu erzwingen.