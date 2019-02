Von: Björn Jahner | 02.02.19

PATTAYA: Mitte Januar begrüßte die Stadtverwaltung Pattaya eine chinesische Delegation aus Qingdao mit dem Ziel, den Tourismus zu stärken.

Die für ihr „Tsingtao“-Bier weltbekannte Hafenstadt im Osten der Volksrepublik ist eine der Partnerstädte von Pattaya und beide Destinationen pflegen ein langes freundschaftliches Verhältnis zueinander. Neben Völkerverständigung und Kulturaustausch liegt der Fokus der Partnerschaft klar auf der Erhöhung der Touristenzahlen: mehr Chinesen sollen für einen Urlaub in Pattaya begeis­tert werden sowie umgekehrt mehr Thais für einen Urlaub in Qingdao. Der Delegation wurde seitens der City Hall bekräftigt, dass die Sicherheit chinesischer Urlauber in Pattaya oberste Priorität habe.



Es erfolgten Besichtigungen der neuesten Attraktionen der Touristenmetropole, unter anderem des frisch renovierten Stadtstrandes an der Beach Road, der von Nord- bis Süd-Pattaya mit Sand aufgeschüttet wurde und jetzt 35 Meter breit ist.