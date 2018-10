BANGKOK: Vier von der Polizei verhaftete Chinesen sollen Landsleute in Millionenhöhe betrogen haben.

Laut dem Leiter der Immigration, Generalmajor Surachate Hakpan, hatten die drei Männer und eine Frau in China ein Assetmanagement betrieben und den Anlegern hohe Dividenden versprochen. Rund 100.000 Chinesen fielen auf den Betrug herein und investieren teils sehr hohe Beträge. Sobald die Gang ihr finanzielles Ziel erreicht hatte, flüchtete sie nach Thailand. Einige Bandenmitglieder waren im Besitz eines gefälschten Passes aus Myanmar oder gefälschter Visa. Surachate oder „Big Joke“ sieht bisher keine Beweise, dass Behörden in Thailand oder Myanmar an den Fälschungen beteiligt waren.