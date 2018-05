PEKING (dpa) - Als Vorbereitung für den Betrieb der ersten chinesischen Raumstation haben Astronauten des Landes das Überleben in der Wüste trainiert.

Wie die staatliche Nachrichtenagentur Xinhua berichtete, simulierten 15 Raumfahrer im Nordwesten Chinas eine Notlandung mit einer Raumkapsel in der Badain-Jaran-Wüste. Ziel des Trainings war es, eigenständig die Kapsel zu verlassen und dann 48 Stunden in der lebensfeindlichen Umgebung auszuhalten, bis Rettung eintrifft. China will 2020 mit dem Bau einer eigenen Raumstation beginnen, die etwa zwei Jahre später fertig sein soll. Das Land verfolgt ein ambitioniertes Raumfahrtprogramm, das auch den Mond und den Mars als Ziele hat.