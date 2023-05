Von: Björn Jahner | 09.05.23

BANGKOK: Chinesische Fluggesellschaften werden nach Angaben der thailändischen Zivilluftfahrtbehörde (CAAT) voraussichtlich ab dem 1. Juni 2023 die Zahl der Flüge nach Thailand auf 430 pro Woche erhöhen.

Der Direktor der CAAT, Suthipong Kongpool, teilte mit, dass sein Büro sich kürzlich mit chinesischen Fluggesellschaften getroffen habe, um deren Antrag auf mehr Flüge für den Sommerflugplan zu erörtern, und man habe sich zunächst darauf geeinigt, die Zahl der Flüge von derzeit 100 auf 430 pro Woche zu erhöhen.

Er sagte, dass die Zahl der internationalen Flüge wieder zu nehme, vor allem aus China, das Amt aber aufgrund der begrenzten Kapazität des Flughafens Suvarnabhumi bisher nur 10 bis 20 Prozent der Anträge bewilligen könne.

Das CAAT-Büro muss die Abfertigungskapazitäten des Bodendienstes berücksichtigen, da es nach Angaben des Direktors Beschwerden über Verzögerungen bei der Abfertigung von Fluggästen gegeben hat.

Dies liegt daran, dass die Bodenabfertigungsunternehmen des Flughafens, THAI Ground (TG) und Bangkok Flight Services (BFS), aufgrund von Personal- und Ausrüstungsmangel nur 40 Prozent der früheren Kapazität abfertigen können, erklärte er.

Der Flughafenbetreiber Airports of Thailand (AoT), der für den Flughafen Suvarnabhumi zuständig ist, hat jedoch vorübergehend die Airports of Thailand Ground Aviation Services (AOTGA) und die Pattaya Aviation Co. mit der Bodenabfertigung beauftragt, bis ein dritter Betreiber gefunden ist.

Laut Khun Suthipong sei die Zunahme der Flüge aus China ein positives Zeichen für die Luftfahrtindustrie. Er schätzt, dass die Zahl der chinesischen Besucher bald das Vor-Pandemie-Niveau erreichen werde.

Nach Angaben der CAAT gibt es insgesamt 24 chinesische Fluggesellschaften, die Flüge zwischen der Volksrepublik und Thailand anbieten.