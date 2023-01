PHUKET/CHIANG MAI: Die Flüge zwischen Shanghai und Phuket sowie Guangzhou und Chiang Mai werden noch in diesem Monat wieder aufgenommen, kündigte die in Shanghai ansässige Spring Airlines an.

Die Billigfluggesellschaft teilte außerdem mit, dass Flüge von Shanghai nach Hongkong und Taipeh ebenfalls im Januar wieder aufgenommen werden, während die Wiederaufnahme von Flügen zwischen der Metropole und Singapur in Erwägung gezogen wird.

Eine andere in Shangai ansässige Fluggesellschaft, Juneyao Air, kündigte Ende letzten Monats an, dass sie ihre Flüge zwischen Shanghai und Chiang Mai am Mittwoch, 18. Januar 2023 wieder aufnehmen wird, und fügte weitere Flüge zu anderen Zielen hinzu, die wahrscheinlich wieder aufgenommen werden.

In der Zwischenzeit meldete die internationale Online-Reiseagentur Trip.com Ende letzten Monats einen Anstieg der Flugbuchungen aus China um 254 Prozent als Reaktion auf die Entscheidung der Volksrepublik, ihre Grenzen wieder zu öffnen.

Trip.com berichtet, dass Flüge nach Thailand, Singapur, Südkorea, Hongkong und Japan nach der Lockerung der Beschränkungen durch Peking sofort in die Top 5 der Reiseziele aufgestiegen sind.

Singapur verzeichnete mit einer Versechsfachung den größten Anstieg der Flugbuchungen, während die anderen vier Reiseziele einen durchschnittlichen Anstieg der Flugticketbestellungen um 400 Prozent erlebten.

Ausgehend von der Online-Suche nach Auslandsflügen sind die beliebtesten Abflugorte in China Shanghai, Peking, Guangzhou, Chengdu und Hangzhou. Die gestiegene Nachfrage nach internationalen Reisen spiegelt sich auch im zunehmenden Interesse ausländischer Touristen wider, die China besuchen möchten.

Nach Angaben von Trip.com stiegen die Buchungen für Flüge nach China am 27. Dezember 2022 um 412 Prozent. Die wichtigsten Herkunftsländer für Reisende nach China waren Australien, Deutschland, Japan, Singapur und die Sonderverwaltungsregion Hongkong.

Jane Sun, CEO der Trip.com Group, geht davon aus, dass dieser Schritt enorme Chancen für den chinesischen Markt für Inbound- und Outbound-Reisen mit sich bringen wird.

„Als eines der ersten Tourismusunternehmen, das sich den internationalen Markt erschlossen hat, bietet die Trip.com Group hervorragende globale Dienstleistungen aus einer Hand. Aber natürlich sind mit den Chancen auch immer Herausforderungen verbunden. Während wir unser globales Netzwerk zügig ausbauen, bereitet sich die Trip.com Group auch auf den zusätzlichen Druck auf das Dienstleistungssystem vor, der durch den Anstieg der Nachfrage zu erwarten ist. Wir sind zuversichtlich, dass wir chinesischen Reisenden, die drei Jahre lang nicht um die Welt reisen konnten, eine sichere und angenehme Reise ermöglichen können.“