Von: Redaktion DER FARANG | 13.06.19

BANGKOK: Eine chinesische Touristin ging in einem fahrenden Airport Rail Link in die Knie und urinierte auf dem Boden.

„Thai Rath“ berichtete weiter, die Frau haben den Zug am Flughafen Suvarnabhumi hastig verlassen. Ein Mönch hatte im Waggon die Urlauberin beobachtet. Sie war mit einer Gruppe Chinesen in den Zug eingestiegen. Der Mönch war schockiert, denn der Urin breitete sich wie auch der Gestank schnell aus. Und Fahrgäste, die ein- und ausstiegen, traten in die Urinlache. Der Airport Rail Link verkehrt von der Bangkoker Innenstadt zum Flughafen Suvarnabhumi.