Von: Redaktion DER FARANG | 28.05.19

PATTAYA: Die Polizei ermittelt in einem Unglücksfall, nachdem am Samstag beim internationalen Feuerwerksfest eine chinesische Touristin bewusstlos im Meer treibend gefunden wurde.

Ein Rettungsteam der Stiftung Sawang Boriboon und Krankenhausärzte leisteten am Strand gegenüber der Soi 13 Erste Hilfe. Nach der Wiederbelebung wurde die 35-jährige Frau in das Krankenhaus Pattaya City gebracht. Ihr Freund, ein Kambodschaner, hatte die Chinesin im Meer gefunden und an den Strand gebracht. Dort rief er um Hilfe, berichtet „The Pattaya News“. Die Polizei ist sich nicht sicher, was passiert ist und will zunächst die Frau befragen.