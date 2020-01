Von: Redaktion DER FARANG | 30.01.20

BANGKOK/CHIANG MAI: Gesundheitsinspektor Dr. Thongchai Lertwilairattanapong wies am Mittwoch einen Bericht zurück, in dem behauptet wurde, eine chinesische Touristin, die am Dienstag aus Guangzhou nach Chiang Mai gekommen war, sei an einer mit dem Coronavirus verbundenen Lungenentzündung gestorben.



Freunde der Frau hätten ausgesagt, sie hätte keine grippeähnlichen Symptome wie Husten, Müdigkeit oder Fieber gehabt. Dr. Thongchai fügte hinzu, es seien Gewebeproben aus der Lunge der Frau für Labortests entnommen worden. Es werde eine vollständige Autopsie durchgeführt, um die genaue Todesursache zu bestimmen. Die vier chinesischen Freunde erfreuten sich guter Gesundheit.

Inzwischen überprüfen Beamte auf dem internationalen Flughafens Chiang Mai alle Touristen, die aus chinesischen Städten anreisen, anstatt wie bisher nur aus Guangzhou. Zehn Flüge aus zehn Städten Chinas landen täglich in Chiang Mai.

Thais, darunter Studenten, die in der chinesischen Stadt Wuhan, dem Epizentrum des Ausbruchs des Coronavirus, gestrandet sind, werden bis zum 4. Februar nach Thailand ausgeflogen, teilte der stellvertretende Gesundheitsminister Sathit Pitutacha am Mittwoch Mitgliedern des Parlaments mit. Thailändische Behörden warten auf die Bestätigung der chinesischen Regierung, dass die Evakuierung eingeleitet werden kann. Sathit rechnet damit, dass die Thais aus Wuhan bis nächsten Dienstag zu Hause sein werden.