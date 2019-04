Von: Redaktion DER FARANG | 28.04.19

BUDAPEST (dpa) - Die Chinesin Liu Shiwen ist zum ersten Mal Einzel-Weltmeisterin im Tischtennis.

Nach ihren Endspiel-Niederlagen 2013 und 2015 setzte sich die 28-Jährige diesmal bei der WM in Budapest im Finale in 4:2 Sätzen gegen ihre Landsfrau Chen Meng durch. Zusammen mit Xu Xin (China) hatte Liu Shiwen am Freitag bereits den WM-Titel im Mixed gewonnen.