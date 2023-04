BANGKOK: Eine chinesische Touristin wurde von zwei Verdächtigen in der Royal City Avenue (RCA), einem berühmten Vergnügungsviertel in Bangkok, entführt.

Die Entführung fand am 17. April 2023 statt, als das Opfer, eine 28-jährige chinesische Touristin, zur RCA in Bangkok ging und einen nicht identifizierten chinesischen Mann traf, der sie anschließend in eine von ihm gemietete Wohnung im Stadtteil Rama 9 einlud.

Das Opfer wurde dann von dem Verdächtigen in der Wohnung gefesselt. Ein weiterer Mann versteckte sich in der Wohnung. Die Verdächtigen beschlagnahmten das Mobiltelefon des Opfers, Bargeld und andere Besitztümer im Wert von 427.000 Baht. Sie griffen die Frau auch körperlich an und schlugen ihr ins Gesicht, wie das Opfer bei der Polizei angab.

In den frühen Morgenstunden des 18. April 2023 verließen die beiden Verdächtigen die Wohnung in Richtung Flughafen Suvarnabhumi und flohen aus Thailand. Die Frau wurde gerettet und gab bei der Befragung durch die Polizei an, dass sie die Verdächtigen nicht kenne.

Die für den Fall zuständige Polizei in Huai Kwang und die Abteilung für auswärtige Angelegenheiten setzen sich mit Interpol in Verbindung, um die beiden Chinesen zur Festnahme auszuschreiben.

In einem ähnlichen Fall wurde vor kurzem ein wohlhabender Chinese in einer Plastikbox entführt, um Lösegeld zu erpressen (mehr!). Seine thailändische Ex-Freundin, die an einem Schönheitswettbewerb teilgenommen hatte, wurde ebenfalls verhaftet.

RCA war kürzlich auch in den Schlagzeilen, weil sich dort während des Songkran-Festes eine Schießerei ereignete (mehr!).

In einem anderen schockierenden Fall entführten mehrere chinesische Männer eine chinesische Studentin in Bangkok, um Lösegeld zu erpressen, und ermordeten sie, als die Familie des Opfers die Situation für einen Scherz hielt (mehr!).

Lösegeldforderungen an chinesische Staatsangehörige sind in den letzten Monaten immer häufiger geworden, so auch in Pattaya, wo am helllichten Tag ein chinesischer Geschäftsmann entführt wurde.

Thailands Polizei hat geschworen, dem Trend zu Entführungen und Lösegeldzahlungen Einhalt zu gebieten, und arbeitet mit der chinesischen Botschaft zusammen, um das Problem zu lösen. Zu den angewandten Taktiken gehören eine genauere Überprüfung der kriminellen Vorgeschichte chinesischer Staatsangehöriger, die Thailand besuchen, sowie eine weitere Überprüfung von Visaverlängerungen für chinesische Staatsangehörige.

Infolgedessen muss die chinesische Botschaft derzeit jedem chinesischen Staatsangehörigen, der in Thailand eine längere Visumsverlängerung beantragt, eine manuelle Genehmigung erteilen.