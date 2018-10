Chinesen trieben über Call-Center Schulden ein

PATTAYA: 13 chinesische Männer wurden in Nongprue verhaftet, weil sie ein Call-Center unterhielten und von Thailand aus in China Schulden eintrieben.

Die Chinesen im Alter zwischen 18 und 40 Jahren werden wegen illegaler Arbeit angeklagt. Sie waren mit Touristenvisa nach Thailand gekommen und hatten in Nongprue zwei Häuser gemietet. Dort richteten sie ihr Call-Center ein. Bei der Festnahme am Mittwoch stellte die Polizei 22 Notebooks und 28 Mobiltelefone sicher. Die Männer gestanden, sie seien von einer illegalen Kredit-Bande in China angeheuert worden. Sie sollten rund 2.000 Schuldner in China anrufen, um ihre Kredite mit Zinsen zurückzuzahlen. Die Chinesen müssen sich wegen illegaler Arbeit verantworten und sollen dann in ihr Heimatland abgeschoben werden, sagte der Immigrations-Leiter Generalmajor Surachate Hakparn..