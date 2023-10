Chinesen sollen sich in Thailand sicher fühlen

Foto: The Nation

BANGKOK: Der Chef der Nationalen Polizei führte am Donnerstag (19. Oktober 2023) Gespräche mit dem Polizeiattaché der chinesischen Botschaft über die Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern bei der Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und der Gewährleistung der Sicherheit chinesischer Touristen, die das Königreich besuchen.

Pol General Torsak Sukvimol, der neue Generalkommissar der Königlich Thailändischen Polizei, der sein Amt am 1. Oktober 2023 angetreten hat, empfing Pol. Generalmajor Wen Yongkang, den Berater und Polizeiattaché der Botschaft der Volksrepublik China in Thailand, im Hauptquartier der Königlich Thailändischen Polizei, gab Polizeisprecher Pol. Generalleutnant Achayon Kraithong bekannt.

Wen gratulierte Torsak zu seiner kürzlich erfolgten Ernennung zum neuen thailändischen Polizeichef, und sie besprachen Maßnahmen zur Bekämpfung der grenzüberschreitenden Kriminalität und zur Gewährleistung der Sicherheit chinesischer Besucher, so der Sprecher.

In diesem Jahr haben mehr als 2,2 Millionen chinesische Touristen Thailand besucht. Die thailändische Regierung hat kürzlich beschlossen, Besuchern aus China die visafreie Einreise zu ermöglichen, um die Zahl der Ankünfte bis zum Jahresende auf 5 Millionen zu erhöhen.

Berichten zufolge wurden jedoch viele potenzielle chinesische Touristen durch den jüngsten Amoklauf in einem Luxus-Einkaufszentrum in Bangkok verunsichert. Eine chinesische Touristin wurde getötet und ein weiterer verletzt, als ein 14-jähriger Junge am 3. Oktober 2023 im Einkaufszentrum Siam Paragon das Feuer eröffnete. Bei dem Vorfall wurden drei Menschen getötet und vier weitere verletzt.

Zu den Themen, die Torsak und der chinesische Polizeiattaché besprachen, gehörten Online- und Telefonbetrug, Rauschgift und andere grenzüberschreitende Verbrechen, so der thailändische Polizeisprecher.

Beide Seiten erörterten auch, wie die Sicherheitsmaßnahmen für chinesische Touristen verbessert werden können, um das Vertrauen der Reisenden aus China wiederherzustellen, so der Sprecher.

An den Gesprächen nahmen auch der stellvertretende Polizeichef, Generalleutnant Samran Nuanma, der Kommandeur der Spezialabteilung, Generalleutnant Apichart Petprasit, und der Sprecher der Königlich Thailändischen Polizei teil.

Die Diskussion über eine engere Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern stehe im Einklang mit der Politik von Premierminister Srettha Thavisin, die darauf abziele, die grenzüberschreitende Kriminalität zu bekämpfen und die Sicherheit für chinesische Touristen zu erhöhen, so der Sprecher.